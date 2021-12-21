Посадовець ніжинської поліції за хабар обіцяв вплинути на прокурора

Слідчі Державного бюро розслідувань повідомили про підозру посадовцю Ніжинського райвідділу поліції в Чернігівській області, який за хабар обіцяв підприємцю вплинути на прокурорів.

У 2012 році Ніжинська райдержадміністрація надала в оренду земельні ділянки площею приблизно 300 гектарів підприємцю, який займався вирощуванням зернових культур.

У 2020 році окружна прокуратура вирішила, що розпорядження було видано незаконно та подала позов про його скасування. Але у першій інстанції суд визнав правомірність дій РДА.

Працівнику поліції стало відомо про те, що прокуратура планує подавати апеляцію на рішення суду і він вирішив на цьому заробити. Правоохоронець запропонував підприємцю за хабар «вирішити питання» з прокурорами, аби вони не подавали апеляцію.

Влітку 2021 року у Ніжині слідчі ДБР задокументували отримання посадовцем поліції 58 850 гривень та скретч-картки на 1 тис. літрів бензину від підприємця.

Поліцейський підозрюється в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора, оперативний супровід – Управління СБУ в Чернігівській області.

ДБР