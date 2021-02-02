На Херсонщині викрили сестер-шахрайок, які ошукали громадян під виглядом «ворожіння»

Двоє сестер створили сторінку у соціальній мережі по наданню платних послуг зі зняття порчі та діагностиці захворювань. Вони обіцяли клієнтам лише по фото вилікувати хвороби онлайн, зняти порчу, налагодити родинні стосунки та багато іншого. Шахрайки діяли викючно онлайн, особисто з клієнтами не зустрічалися, спілкувалися лише у переписці. Один сеанс зняття порчі коштував від 1800 гривень. Після надсилання фото хворого та переказу грошей за послуги, зловмисниці блокували клієнтів.

Останньою жертвою шахрайок стала жінка, у якої тяжко хворіє дитина. Для матері це була остання надія на порятунок. Вона надіслала «цілителькам» для діагностики фото малолітнього сина. Ті пояснили, що на дитині сильна порча, буде важко вилікувати, але це можливо. За один сеанс своїх послуг шахрайки зажадали 4300 гривень, які жінка переказала на їх рахунок. Після цього зловмисниці заблокували усі повідомлення від клієнтки. Гроші їй ніхто не повернув. Потерпіла звернулася в поліцію. Працівники відділу протидії кіберзлочинам в Херсонській області спільно з працівниками Скадовського районного відділу поліції та за процесуальним керівництвом прокуратури викрили зловмисниць.

— Шахрайками виявилися дві сестри віком 24 та 27 років зі Скадовського району. Під час проведення санкціонованих обшуків за місцями їх проживання вилучені мобільні телефони, сім картки та банківські картки, які зловмисниці використовували у своїй злочинній діяльності, — повідомив начальник відділу протидії кіберзлочинам у Херсонській області Богдан Палісіка.

Жінки пояснили, що самі виховують дітей і потребували гроші на їх утримання. Нині поліція встановлює остаточну кількість потерпілих від злочинної діяльності сестер.

Відкрите кримінальне провадження за ч.3 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України (карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років).

Відділ комунікації поліції Херсонської області