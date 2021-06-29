На Херсонщині викрито чергову організовану злочинну групу серійних автоугонщиків

Впродовж останніх трьох місяців на території обласного центру були скоєні ряд незаконних заволодінь легковими автомобілями. Усі автівки були з розряду недорогих іномарок. У трьох випадках жертвами угонів стали власники транспортних засобів різних модифікацій марки «DAEWOO».

Оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції разом із колегами з Херсонського райуправління провели масштабну розшукову роботу та вирахували злочинну групу, причетну до вчинення злочинів. Днями організатор групи з одним із подільників були затримані поліцейськими під час перегону для продажу новому господарю першої з автівок, якими зловмисники незаконно заволоділи. Наразі ватажку повідомлено про підозру в скоєнні кількох угонів за попередньою змовою групою осіб. Тривають слідчі заходи щодо притягнення до відповідальності інших фігурантів групи.

Перше повідомлення про незаконне заволодіння надійшло в поліцію у другій половині березня від мешканця мікрорайону «Корабел». Власник автомобіля «Chevrolet Aveo» повідомив, що залишив свій транспортний засіб на ніч на загальному подвір’ї багатоповерхівки, а вранці автомобіля вже не було. Поліцейські переглянули камери відеоспостереження системи «Безпечне місто», встановили хронологію переміщення транспортного засобу по вулицях та з’ясували, що автомобіль десь «загубився» в мікрорайоні «Таврійський». Оперативники Херсонського райуправління поліції проводили необхідні розшукові заходи задля розкриття злочину та повернення угнаної автівки законному власнику.

Приблизно через місяць в поліцію надійшло ще одне повідомлення про незаконне заволодіння. Цього разу без автівки залишився власник «DAEWOO Lanos». В ході розшукових заходів поліцейські виявили автомобіль покинутим поблизу одного з перехресть за три кілометри від місця вчинення злочину. Як з’ясувалося, зловмисник вимушений був залишити автівку з-за її технічної несправності. За допомогою камер відеоспостереження, встановлених на сусідніх будівлях, оперативники вийшли на злочинну групу, яка спеціалізувалася на незаконних заволодіннях автомобілів.

Як розповів заступник начальника обласної поліції Микола Цап, камери зафіксували, як неподалік від місця залишення автомобіля невідомий чоловік сів у таксі. Поліцейські встановили таксиста і він описав зовнішні ознаки свого пасажира та розповів де той вийшов. Оперативники зібрали усю цю наявну інформацію для відпрацювання.

Через деякий час впродовж кількох днів були зафіксовані ще два випадки незаконних заволодінь автомобілями «DAEWOO». В ході оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що кожного разу в районі скоєння злочинів був помічений пасажир таксі. Над розкриттям угонів працювала окремо створена група оперативників управління карного розшуку обласного главку та Херсонського районного управління поліції. Так були встановлені місця, які часто відвідував розшукуваний громадянин. Серед них територія однієї з промзон міста та кілька індивідуальних гаражів.

Комплексом проведених оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що в гаражах перший час після незаконного заволодіння зберігалися угнані автівки. Згодом зловмисники їх переганяли на територію складського приміщення, де на транспортних засобах кустарним способом змінювалися номери вузлів та агрегатів. А потім автівки за підробленими документами продавалися жителям інших областей півдня України. Організатора злочинної групи (пасажир таксі) разом з одним із подільників поліцейські затримали якраз під час перегону для продажу переробленого «Chevrolet Aveo».

Наразі відомо, що незаконну діяльність організував 33-річний житель обласного центру. Він безпосередньо й скоював незаконні заволодіння. Для здійснення злочинів чоловік через Інтернет придбав спеціальне обладнання для відключення електронних засобів захисту автомобіля. А своє злочинне вміння він постійно удосконалював на власному автомобілі «DAEWOO» після переглядів відповідних відеороликів в мережі Інтернет.

До безпосередньої участі в незаконних заволодіннях організатор також долучив двох 24-річних херсонців, які здійснювали супровід угнаних авто, їх перегін та спостерігали за обстановкою в місцях скоєння злочинів. Один із них ще й підшуковував потенційних покупців. Участь в групі також брали ще троє херсонців, віком від 31 до 40 років.

В ході обшуків у зловмисників були вилучені речі та предмети, які підтверджують їх причетність до протиправної діяльності. Наразі організатору групи повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом). Санкція статті передбачає покарання в виді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Вирішується питання про вручення підозри іншим учасникам злочинної групи та обрання їм запобіжних заходів. Слідчі клопотатимуть про поміщення зловмисників на час досудового розслідування під варту. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Херсонської області