Жителька Хмельниччини морила голодом власну дитину

Прокурори Летичівської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 24-річної жительки Деражнянської громади за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки (ст. 166 КК України).

У серпні 2024 року жінка народила сина, проте не забезпечувала дитині належного догляду.

Внаслідок тривалого недостатнього харчування 6-місячне немовля опинилося в реанімації з вагою тіла в 2,5 рази меншою за норму.

Слідством встановлено, що жінка мала реальну можливість забезпечувати збалансоване повноцінне харчування дитини, на якому їй неодноразово наголошували лікарі. Вона отримувала соціальні допомоги, які витрачала на власні потреби. Також їй неодноразово надавалась гуманітарна допомога для неї та дитини, у тому числі саме у вигляді дитячої суміші для годування малюка.

Станом на сьогодні малюк досі знаходиться в медичному закладі.

Раніше жінка вже притягувалася до адміністративної відповідальності за ухилення від виконання обов’язків по догляду за дитиною.

Обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Також подано позовну заяву до суду щодо позбавлення горе-матері батьківських прав.

Досудове розслідування здійснювалось слідчим відділом Хмельницького районного управління поліції ГУНП в області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Хмельницької обласної прокуратури