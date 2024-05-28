Судитимуть 37-річного киянина, який відмовився проходити програму для кривдників

Чоловік систематично вчиняв домашнє насильство відносно 64-річної матері, за що судом був засуджений до одного року іспитового терміну. Крім пробаційного нагляду, чоловік мав також пройти обов’язкову програму для зміни своєї поведінки, однак робити цього не став. За це йому загрожує до двох років обмеження волі.

До столичної поліції неодноразово зверталась 64-річна мешканка Подільського району з повідомленнями, що її син, який мешкає разом з нею в однокімнатній квартирі, вчиняє щодо неї домашнє насильство. Порушник не мав роботи, зловживав спиртними напоями та систематично вчиняв сварки, у ході яких кидався на жінку, принижував її та ображав.

Інспектори сектору протидії домашньому насильству Подільського управління поліції неодноразово притягували 37-річного кривдника до адміністративної відповідальності за знущання над пенсіонеркою. Зокрема рішенням суду нещодавно чоловіка було засуджено до одного року позбавлення волі з іспитовим терміном в один рік.

Зловмисник мав також пройти обов’язкову програму для кривдників, але жодного разу на неї не з’явився. Відтак дізнавачі, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили киянину про підозру за ст. 390-1 Кримінального кодексу України та наразі скерували обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Києва