У столиці працівники лабораторії видавали документи без проходження ПЛР-тестування

Організував злочинний бізнес лікар, який підшукував клієнтів сам або за допомогою посередників. Також допомагали йому три медсестри, які вносили неправдиві дані у базу і друкували готові документи. Щодня послугами спільників могли скористатися 3-5 клієнтів, заплативши від 725 до 1800 гривень. Під час обшуків поліцейські вилучили сертифікати, готові до видачі, гроші, комп’ютерну техніку, які долучили до матеріалів кримінального провадження.

Слідчим управлінням столичної поліції спільно із Управлінням стратегічних розслідувань в м. Києві викрито схему протиправної діяльності окремих працівників лабораторії, а саме надання COVID-сертифікатів із недостовірними даними. За умовлену суму протягом кількох місяців спільники видавали медичний документ без фактичної здачі аналізів.

Як розповів заступник начальника – начальник слідчого управління столичного главку Дмитро Шумейко, правоохоронці встановили, що організував злочинну схему, шукав клієнтів та керував діями спільників лікар лабораторії:

«У пошуках бажаючих отримати сертифікат без проходження ПЛР-тестування медику допомагали двоє посередників, а далі від цього залежала ціна послуги – від 725 до 1800 гривень за сертифікат. Неправдиві дані про відсутність у клієнта коронавірусної інфекції у відповідну базу даних вносили медсестри, які у подальшому друкували готовий документ та отримували за це гроші. В день за цією послугою зверталися від 3 до 5 осіб».

У ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, працівники поліції провели обшуки в автомобілях, за місцем роботи та проживання фігурантів, звідки вилучили десятки бланків COVID-сертифікатів, гроші, комп’ютерну техніку, які підтверджують злочинну діяльність.

«Порушникам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі. Після проведення необхідних слідчих дій можлива додаткова кваліфікація події. Досудове розслідування триває», — додав Дмитро Шумейко.

Відділ комунікації поліції Києва