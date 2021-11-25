На Херсонщині взято під варту підозрюваного у зґвалтуванні малолітньої доньки

За процесуального керівництва Скадовської окружної прокуратури Херсонської області повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом зґвалтування рідної доньки (ч. 4 ст. 152 КК України). Підозрюваному за клопотанням прокурора вже обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.



За даними слідства, зловмисник впродовж двох років ґвалтував малолітню доньку. Після чергового зґвалтування, потерпіла наважилася розповісти своїй матері про скоєне, яка негайно повідомила про це правоохоронців.



Ураховуючи що в сім’ї є ще діти, встановлюються можливі аналогічні злочинні посягання й щодо них.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом поліції №1 Скадовського райвідділу поліції Головного управління Нацполіції в Херсонській області.

Нагадаємо, що відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Скадовська окружна прокуратура