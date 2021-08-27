На Херсонщині за підозрою у підпалі майна фермера затримали киянина

Зловмисник підозрюється в умисному пошкодженні майна жителя Скадовського району за допомогою підпалу та кидання вибухової речовини. Об’єктом злочину стали складські приміщення власника фермерського господарства.

Вночі невідомий кинув на територію, де розташовувалися складські приміщення, гранату і салютні установки, в результаті чого сталося займання будівель. Пожежу вдалося локалізувати, ніхто з людей не постраждав.

Під час огляду місця події поліцейські вилучили ряд речових доказів: уламки від гранати РГН та залишки від салютних установок. Потерпілий оцінив матеріальні збитки у понад 150 тисяч гривень. Також стало відомо, що за кілька днів до цього невідомий пошкодив автомобіль заявника вартістю 50 тисяч доларів США.

Як повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Олександр Прокудін, спецоперацію по знешкодженню та затриманню чоловіка у місті Скадовськ провели оперативники Управління карного розшуку обласного главку поліції спільно зі Скадовським районним відділом поліції та за фізичної підтримки бійців роти поліції особливого призначення ГУНП.

Одразу після підпалу складів зловмисник намагався втекти на електросамокаті за межі міста, де на виїзді зі Скадовська він сховав автомобіль. Правоохоронці заблокували йому шлях і затримали. Зловмисник був озброєний та одягнений у бронежилет. Під час втечі від переслідування, він викинув револьвер. А в автомобілі «Тойота», яким пересувався чоловік, оперативники вилучили гранату РГД та набої.

Чоловік затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. 49-річний житель Києва раніше судимий за майнові злочини. Нині правоохоронці встановлюють мотиви скоєння ним злочину, а також перевіряють на причетність до подібних підпалів майна громадян на території міста Херсона та Скадовського району.

Відкриті кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до десяти років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області