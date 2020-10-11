На Херсонщині затримали підозрюваного у вбивстві батька та пораненні матері

Злочин стався в одному з селищ Бериславського району. Вночі жінка в закривавленому одязі прибігла до сусідів і розповіла, що її 21-річний син вбив батька та намагався вбити і її, але жінці вдалося втекти. Сусіди одразу викликали поліцію і швидку. Потерпілу з численними ножовими пораненнями доставили в реанімаційне відділення. Наразі її стан здоров’я задовільний.

На місці події поліцейські виявили тіло 61-річного господаря з численними ножовими пораненнями. В будинку були розбиті вікна, розкиданий одяг та інші речі. Поліцейські опитали сусідів і з’ясували, що до злочину може бути причетний син потерпілого. Під час розшукових заходів поліцейські знайшли скривавлений одяг за 300 метрів від місця злочину. Речі належали сину потерпілих.

Поліцейські з’ясували, що вночі підозрюваний влаштував сварку в будинку рідних зловмисник спричинив 4 удари ножем своєму батьку та почав наносити колото-різані рани матері, але жінці вдалось втекти та покликати на допомогу. В цей час зловмисник розкидав речі та вибив вікна, щоб обстановка в будинку нагадувала напад. Після чого син позбувся своїх закривавлених речей та переодягнувся.

Як розповів начальник Бериславського відділу поліції Олексій Пєшков, через декілька годин оперативники затримали підозрюваного. Чоловік робив вигляд нібито він не причетний до злочину та наполягав на своїй версії, що на будинок рідних був скоєний напад. Поліцейські встановили, що саме син причетний до вбивства батька та поранення матері.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ст.15 Кримінального кодексу України «Замах на злочин» та ч.2 п.1 ст.115 КК України «Умисне вбивство». Чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області