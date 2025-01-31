У Вінниці поліцейські виявили двох водіїв з підробленими документами

29 січня близько 10 години на одному із блок-постів Вінницького району, працівники поліції зупинили автомобіль BMW під керуванням 58-річного жителя селища Браїлів. Під час перевірки документів керманич надав правоохоронцям посвідчення водія з ознаками підробки. Документ вилучено.

Того ж дня, на одній із вулиць міста Вінниця працівники сектору реагування патрульної поліції зупинили автомобіль Mercedes за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки документів 55-річний житель Жмеринського району надав інспекторам свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, яке мало елементи підробки. Документ вилучено, а транспортний засіб поміщений на арештмайданчик.

За цими фактами дізнавачами територіальних підрозділів поліції розслідуються провадження за ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до двох років обмеження волі.

Відділ комунікації поліції Вінницької області

(за матеріалами Вінницького РУП)