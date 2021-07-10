На Донеччині судитимуть двох учасниць організації псевдореферендуму

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальні акти стосовно двох жінок за посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 110 КК України).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у травні 2014 року дві жінки в якості «членів дільничної виборчої комісії» брали участь в організації та проведенні незаконного референдуму на території м. Краматорська та смт. Райське м. Дружківки Донецької області з метою зміни меж території та державного кордону України.

За матеріалами Донецької обласної прокуратури