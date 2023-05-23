У Нікополі затримали підозрюваного у смертельному побитті знайомого

Нападник завдав чоловіку численні травми та залишив помирати.

19 травня на лінію 102 надійшов дзвінок від стурбованої сусідки, яка розповіла, що у квартирі сусіда вже тривалий час горить світло, однак він не виходить на зв’язок декілька днів. Поліцейські виїхали на місце події та виявили у кімнаті тіло 65-річного чоловіка з численними тілесними ушкодженнями. Слідчим було призначено судово-медичну експертизу.

Оперативники Нікопольського районного управління поліції взялись до пошуків нападника та встановили, що до злочину причетний 42-річний місцевий житель. 16 травня близько 17-ї години чоловіки перебували за місцем мешкання потерпілого. Між ними виникла сварка, в ході якої зловмисник побив знайомого. Від отриманих травм потерпілий помер.

20 травня слідчі повідомили нападнику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

за матеріалами Нікопольського РУП