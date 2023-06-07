Колаборанта з Херсонщини засудили до 12 років ув’язнення

Приморський районний суд міста Одеси визнав чоловіка винним у колабораційний діяльності та пособництві державі-агресору.

Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 1 червня.

Підсудний є уродженцем Хабаровського краю РФ, але має українське громадянство. На момент повномасштабного російського вторгнення він перебував у селі Нововоскресенське Бериславського району Херсонщини.

У березні 2022-го чоловік на пропозицію окупантів обійняв посаду «Главы Нововоскресенского сельского совета военно-гражданской администрации Бериславского административного района Херсонской области».

Псевдопосадовець проводив зустрічі з жителями селища, організовував прибирання території, просив людей не фотографувати російських військових і техніку, обговорював питання відпочинку дітей за рахунок окупаційної влади і займався антиукраїнською пропагандою. Щотижня обвинувачений їздив до Борислава на наради з окупантами.

У червні минулого року «начальник Департаменту освіти і науки ВЦА Херсонської області» публічно заявила про інтеграцію навчальних закладів Херсонської області в освітню систему РФ. Після цього обвинувачений проведив зустрічі з мешканцями Нововоскресенського щодо впровадження російської освітньої програми. А ще пропонував місцевим вчителям їхати до окупованого Криму на переатестацію.

У судовому засіданні він свою вину визнав повністю.

Чоловіка засудили до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Також йому на 15 років забороняється обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, яка пов`язана з наданням публічних послуг.