Тримання під вартою з ₴7 млн. застави – на Київщині обрано запобіжний захід адвокату, підозрюваному у шахрайстві

За клопотанням Білоцерківської окружної прокуратури адвокату, підозрюваному у шахрайстві, використанні підроблених документів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 7 млн грн.

Нагадаємо, адвокат, будучи директором товариства, використав підроблені офіційні документи та зареєстрував за очолюваним підприємством право приватної власності на 4 земельні ділянки промисловості загальною площею майже 5 га.

Частину цих ділянок він продав, а отриманими від правочину коштами розпорядився на власний розсуд. Таким чином, з комунальної власності безпідставно вибули землі ринковою вартістю понад 7,3 млн грн. Одній з територіальних громад Білоцерківського району спричинено збитки на вказану суму.

Дії підозрювано кваліфіковано за ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 1, 2 ст. 209 КК України. Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура