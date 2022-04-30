На Сумщині житель обласного центру застрелив 44-річного чоловіка

Наприкінці лютого під час сигналу повітряної тривоги громадяни вийшли у дворі будинку для подальшого прослідування в укриття. В цей час один з чоловіків помітив невідомого, який прямував повз натовп та вирішив піти за ним, так як той здався йому підозрілим. Раптом зловмисник дістав зброю та вистрелив у нього. Від отриманого поранення 44-річний чоловік помер.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 39-річний житель обласного центру. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.

Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Сумської області