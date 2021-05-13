₴100 тис. хабаря оренду землі — затримано заступника Голови однієї з ОТГ на Тернопільщині

Посадовець вимагав неправомірну вигоду за перемогу на земельному аукціоні. За визначену суму обіцяв громадянинові допомогти отримати в оренду 0,20 га земельної ділянки комерційного призначення терміном на 49 років.

Викрили зловмисника оперативники управління стратегічних розслідувань у Тернопільській області з колегами-правоохоронцями. Учора, 12 травня, вони затримали заступника голови об’єднаної територіальної громади в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Останній якраз отримував другу частину обумовленої суми. Раніше поліцейські задокументувати отримання ним 5000 гривень, що мали бути витрачені на організацію згаданого аукціону.

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди – 100 тис грн.

Наразі триває слідство – його здійснюють слідчі обласного управління поліції за процесуального керівництва Чортківської окружної прокуратури. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

За вимагання та отримання службової особою неправомірної вигоди передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України