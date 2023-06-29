У поширенні злочинного впливу в колонії та вимаганні підозрюють «смотрящого» та двох учасників злочинної групи

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури у державній установі «Бориспільська виправна колонія № 119», викрито злочинну групу. Її організатору повідомлено про підозру у поширенні злочинного впливу в установі виконання покарань та вимаганні (ч. 2 ст. 255-1, ч. 4 ст. 189 КК України). Двом іншим учасникам – у вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України).

Досудовим розслідуванням установлено, що засуджений, який відбуває покарання у державній установі «Бориспільська виправна колонія № 119», позиціонував себе «смотрящим». Підозрюваний вів так званий общак, координував проведення азартних ігор серед засуджених, вирішував спори між утримуваними особами та надавав їм вказівки.

Користуючись здобутим авторитетом, чоловік організував та очолив злочинну групу, до якої залучив ще двох засуджених. Вони систематично вимагали гроші з новоприбулих за безтурботне перебування у виправній колонії. Отримані кошти «смотрящий» розподіляв між учасниками групи, а також використовував їх для забезпечення подальшої злочинної діяльності.

Досудове розслідування здійснюється слідчими ГУ Нацполіції в Київській області за оперативного супроводу ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Київська обласна прокуратура