Привласнення ₴750 тис. на ремонті зали очікування залізничного вокзалу – повідомлено про підозру ще одному службовцю підрозділу АТ «Укрзалізниця»

Фігурантам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Сьогодні, 20 липня, слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України за оперативного супроводження співробітників Департамент захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції повідомили про підозру службовій особі одного зі структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Також відповідно цієї статті у травні цього року слідчі повідомили про підозру спільнику фігуранта.

Поліцейські встановили, що посадовці одного зі структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця», з метою заволодіння державними коштами, склали відповідні документи щодо виконання будівельних робіт в приміському вокзалі ст. «Київ-Пасажирський» з товариством з ознаками фіктивності. Ці документи стали підставою для перерахування коштів відокремленим підрозділом АТ «Укрзалізниця» на рахунок фіктивного товариства у розмірі 750 тис. грн. Окрім того, службовці достовірно знали, що ремонт в зонах очікування для пасажирів цією фірмою не буде виконуватися.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За незаконні оборудки зловмиснику загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо: У лютому цього року працівники Нацполіції викрили протиправну діяльність службовців одного з структурних підрозділів Південно-Західної залізниці АТ «Укрзалізниця» у привласненні державних коштів, які виділялися на ремонт та облаштування зони очікування для пасажирів на приміському вокзалі (посилання). 27 травня слідчі Нацполіції повідомили про підозру керівникам фіктивних фірм, на рахунок яких надійшли 4,5 мільйона гривень держаних коштів від регіональної філії «Південно-Західної залізниці» АТ «Укрзалізниці».

Працівниками поліції проводяться подальші процесуальні заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх фігурантів.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.

Управління комунікації Національної поліції України

(за матеріалами Головного слідчого Управління)