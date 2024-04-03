У столиці водію повідомили про підозру за вчинення «п’яної» ДТП, у якій постраждала дитина (фото)

Дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків марки «Форд» сталася на столичній Оболоні. На місці події працювали слідчо-оперативна група столичного главку, патрульні та карета швидкої допомоги. Наразі потерпілі у стабільному стані, а порушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У ході досудового розслідування слідчі встановили, що водій автомобіля «Форд», рухаючись на заокругленій ділянці дороги, перетнув подвійну осьову та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з іншим легковиком. Згідно з висновком судово-медичної токсикологічної експертизи, 40-річний водій-порушник перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

Внаслідок зіткнення винуватця автопригоди у тяжкому стані забрали до лікарні. Інші учасники ДТП, серед яких 7-річна дитина, отримали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані до медичного закладу. Наразі їх стан стабільний.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Шевченківський районний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ комунікації поліції Києва