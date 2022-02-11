На Херсонщині затримали підозрюваного у вбивстві жінки

Упродовж дня поліцейські розкрили вбивство 71-річної пенсіонерки. Наразі підозрюваний перебуває в умовах ізолятора тимчасового тримання.

Вчора, 9 лютого, близько 9-ї години ранку до фельдшера с. Стокопані Генічеського району зателефонувала місцева мешканка. Жінка розповіла, що вранці прийшла навідати свою подругу, яка проживала сама та пересувалася на інвалідному візку. В будинку заявниця виявила господиню дома мертвою – жінка лежала на підлозі поруч із візком. Про вказану подію лікарка повідомила поліцію.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Генічеського районного відділу поліції. У будинку поліцейські виявили тіло жінки з розбитою головою. Під час першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що померла мала захворювання ніг та пересувалась на візку, з якого періодично падала, коли пересідала на стілець.

Під час проведення огляду тіла померлої судово-медичний експерт встановив, що на потиличній частині голови жінки мається рана, яка утворилась від вірогідного удару головою об стілець при падінні. На стільці також були виявлені сліди крові. Але травми потерпілої видалися правоохоронцям суттєвішими, тож тіло померлої направили на судово-медичну експертизу для проведення розтину та встановлення причини смерті. За результатами експертизи встановлено, що пенсіонерка померла від перелому потиличної кістки, який настав внаслідок удару металевим предметом.

Поліцейські опитали знайомих та сусідів померлої. Під підозру потрапив 30-річний наркозалежний сусід пенсіонерки, який раніше вже був судимий. Чоловік мав борг перед своїм товаришем і в цей день вранці повернув йому 3 тисячі гривень. Під час спілкування з поліцейськими підозрюваний заперечував свою причетність та повідомив, що гроші він отримав від продажу зварювального апарату. Правоохоронці перевірили версію чоловіка і з’ясували, що він говорить неправду.

Тоді підозрюваний зізнався у скоєному. Він розповів, що вранці взяв металеву трубу та пішов до сусідки. Чоловік зайшов у будинок, відчинив двері кімнати й побачив, що жінка сидить у візку. Зловмисник підкрався до пенсіонерки ззаду та вдарив по голові, після чого жінка впала на підлогу. Далі він зайшов до кімнати, взяв гаманець і забрав з нього 4 тисячі гривень. Після скоєного викинув трубу у ставок і пішов додому.

За словами т.в.о. заступника начальника слідчого управління поліції Херсонщини Чермена Тускаєва, підозрюваного поліцейські затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115 КК України «Умисне вбивство» та ч.4 ст.187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу. Йому може загрожувати довічне ув’язнення. Досудове розслідування триває.

Відділ комунікації поліції Херсонської області