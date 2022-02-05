На Херсонщині затримали рецидивіста, який вбив сусіда металевим прутом

Злочин стався в одному із селищ Каховського району. Тіло чоловіка виявила його донька. Жінка розповіла, що прийшла навідати батька і знайшла його мертвим. На тілі були сліди насильницької смерті.

В будинку потерпілого поліцейські провели ретельний огляд місця події. На тілі 65-річного чоловіка були численні тілесні ушкодження в області голови від металевого предмета. Також з оселі зник планшет потерпілого.

Працівники поліції провели подвірний обхід, поспілкувалися з місцевими жителями і дізнались, що один із сусідів постійно навідувався в гості до померлого. Під підозру потрапив 42-річний місцевий житель, раніше неодноразово судимий за майнові злочини. Також оперативники встановили, що того дня підозрюваний спалив свій верхній одяг. Про це повідомив один зі свідків.

Чоловіка знайшли упродовж години. За його словами, він посварився з пенсіонером через образи і вирішив йому помститися. Підозрюваний взяв металевий прут та забив ним сусіда до смерті. Після чого зловмисник викрав планшет, а знаряддя злочину викинув у покинутий колодязь, де його пізніше знайшли поліцейські.

Наразі фігуранту вже повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 115 «Умисне вбивство» та ч. 4 ст. 187 «Розбій» Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають позбавлення волі на строк до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області