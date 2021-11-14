На Херсонщині жінка побила молодика, який ображав її у прямому ефірі

Хлопець у відеотрансляції образливо відгукувався про неї.

Про це пише “Новий день”.

За злочин, скоєний просто у прямому ефірі, засудили мешканку села Коробки на Херсонщині. Компанія з чотирьох тамтешніх підлітків засіла потеревенити у машині, що була припаркована біля сільської ради і належала батькам одного з них. При цьому син власників легківки через свій айфон вів пряму трансляцію через Інтернет у чаті, популярному серед місцевої молоді. Під час ефіру він образливо відгукнувся про сусідку, котра мала неприязні стосунки із його матір’ю. Та не врахував, що жінка сидить у тому ж чаті, й уважно слухає. Почувши презирливі слова на свою адресу, скандалістка прибігла до машини, й почала гамселити юного ведучого прямого ефіру по голові – ще й так, що той вдарився обличчям об кермо, і роз’юшив собі носа. Ударів вона завдала щонайменше три, і силу їх не стримувала.

Повернувшись додому, хлопчина усе розповів дорослим. Ті відвезли його на обстеження до лікарні, а там встановили діагноз – струс головного мозку. Оскільки вибачатися перед родиною та відшкодовувати витрати на лікування нападниця відмовилася, ті звернулися до Каховського міськрайонного суду. В суді обвинувачене ні в чому не покаялася, й знову паплюжила односельців та їх сина. Тож суд визнав її винною у кримінальному проступку – завданні легких тілесних ушкоджень неповнолітньому. Й відправив підсудну «охолодитися» на виправні роботи тривалістю двісті годин. Вона ще й сплатить 451 гривню витрат на судово-медичну експертизу. // Діло