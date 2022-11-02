Взято під варту водія, який у Києві скоїв смертельний наїзд на пішохода та втік з місця події

Автопригода трапилась у той час, коли потерпілий біля свого авто очікував на поліцію для оформлення адмінматеріалів по ДТП. Від отриманих травм чоловік помер на місці. Суд обрав винуватцю запобіжний захід – тримання під вартою.

У кінці жовтня поточного року до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду зі смертельним наслідком на Дарницькому мосту. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного главку та лікарі.

Попередньо правоохоронці встановили, що 41-річний водій, керуючи автомобілем «БМВ», рухався по проїзній частині Дарницького мосту у напрямку Наддніпрянського шосе. Там він здійснив наїзд на 26-річного пішохода, який знаходився біля свого автомобіля, очікуючи на оформлення адміністративних матеріалів по ДТП. Внаслідок автопригоди пішохід отримав тілесні ушкодження несумісні з життям. Водій автомобіля втік з місця пригоди.

Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 та п. 6 ч. 1 ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого та ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України – залишення в небезпеці.

Також слідчі підготували клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Чоловіку загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Відділ комунікації поліції Києва