У Києві оперативники затримали серійного крадія електросамокатів

Зловмисник викрадав пристрої з метою подальшого продажу на запчастини. Правопорушника обґрунтовано підозрюють у скоєнні дев’яти крадіжок на території Дніпровського району. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі.

Під час відпрацювання оперативної інформації працівники управління карного розшуку столичного главку спільно з оперативниками Дніпровського управління поліції викрили місцевого мешканця, який скоїв серію крадіжок електросамокатів. Зловмисником виявився раніше не судимий киянин, 1991 року народження.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік пошкоджував GPS-трекери на пристроях та викрадав їх з метою подальшого продажу комплектуючих деталей. Під час санкціонованого обшуку в його оселі поліцейські виявили дев’ять електросамокатів, сім із яких перебували в розібраному вигляді. Речові докази правоохоронці вилучили для проведення необхідних процесуальних дій.

За цим фактом слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Наразі під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва слідчі повідомили фігуранту про підозри у вчиненні дев’яти епізодів крадіжок. Правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до скоєння аналогічних злочинів у столиці. Триває досудове розслідування.

Відділ комунікації поліції Києва