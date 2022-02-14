Викрито осіб, які знаходячись під вартою, спустошували банківські рахунки громадян

Шахрайську «схему» фігуранти реалізували, перебуваючи під вартою. Інформацію про номер банківської картки та фінансовий номер телефону зловмисники отримували на майданчиках оголошень. Далі за схемою «надійшов платіж від юридичної особи» привласнювали гроші громадян.

Кримінальне правопорушення викрила кіберполіція Сумщини спільно із Сумським районним управлінням поліції області та у співпраці із державною установою «Сумський слідчий ізолятор».

Кіберполіція встановила, що організували шахрайську схему двоє чоловіків, один наразі знаходиться у слідчому ізоляторі, інший – відбуває покарання у виправній колонії за аналогічний злочин.

Один із фігурантів на торговельних майданчиках знаходив оголошення щодо продажу товарів та дізнавався дані потерпілих. А саме: номер банківської картки, фінансовий номер телефону та ПІБ потерпілого. Далі передавав цю інформацію спільнику.

За деякий час інший зловмисник телефонував продавцям, видаючи себе за працівників банку. Громадянам повідомляв, що на їхню картку нібито надійшов переказ від юридичної особи, однак за регламентом банку такі дії заборонені. Надалі потерпілі виконували рекомендації зловмисників, однак у результаті – гроші з банківських рахунків громадян зникали.

Наразі поліція встановлює коло потерпілих осіб та остаточну суму завданих збитків.

Правоохоронці провели обшуки за місцем відбуття покарання зловмисників. За результатами вилучили мобільні телефони та «чорнові» записи з реквізитами платіжних карток потерпілих.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам про підозру.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська окружна прокуратура.

Кіберполіція закликає громадян не повідомляти нікому дані банківських карток, особливо CVV-код, термін дії картки та коди з SMS, адже навіть працівники банку ніколи не запитують таку інформацію.

Департамент кіберполіції Національної поліції України