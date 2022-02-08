За вимагання $30 тис. на Дніпропетровщині судитимуть кримінального «авторитета» та його спільників

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури направлено до суду обвинувальний акт стосовно кримінального авторитету та його трьох спільників у поширенні злочинного впливу та вимаганні від підприємця неіснуючого боргу (ч. 1 ст. 255-1, ч. 1 ст. 255-3, ч. 2 ст. 189 КК України).

За даними слідства, так званий смотрящий встановлював та поширював злочинний вплив через довірених осіб на території м. Кривий Ріг та Криворізького району, обкладав підприємців — фермерів даниною для матеріального забезпечення, в тому числі осіб, які відбувають покарання у місцях несвободи.

У жовтні 2020 року до підозрюваного звернулася громадянка з проханням за грошову винагороду стягнути з підприємця неіснуючий борг у 10 тис дол США.

Залучивши двох довірених осіб, смотрящий протягом тривалого часу вимагав у потерпілого грошові кошти у сумі 30 тис доларів США для погашення «боргу» та поповнення «воровського общаку», погрожуючи застосуванням фізичного насильства. Під час чергової зустрічі його спільники нанесли підприємцю декілька ударів ножем, спричинивши легкі тілесні ушкодження. Побоюючись за власне життя, потерпілий передав частину коштів у розмірі 85 тис грн.

Під час санкціонованих обшуків за місцем їх мешкання та авто правоохоронними органами вилучено грошові кошти, банківські картки, зброю, мобільні телефони, чорнові записи тощо.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалось слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області. Оперативний супровід – управлінням СБ України у Дніпропетровській області.

Пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури