Чиновники из Генштаба Украины наживались на похоронах погибших в ООС воинов (видео)

В программе «Стыдно» Янины Соколовой появилась информация, что чиновники Генштаба МОУ организуют похороны погибших на Донбассе бойцов по существенно завышенным ценам. В Минобороны эту информацию проверили и подтвердили

Как передает Depo.Донбасс, в эфире «Стыдно» Соколова обнародовала документы, в которых указаны цены за ритуальные услуги, которые заказывает Генштаб.

Оказалось, что тело погибшего бойца везли с Донбасса в Мелитополь за 11,5 тыс. грн, а это около 25 грн за километр. Расценки ритуальщиков Киева в два, а то и в три раза ниже.

Кроме того, согласно документам, которые оказались в руках Соколовой, предоставлением многих ритуальных услуг для Генштаба занимается некий ЧП Ткачук Иван Иванович, зарегистрированный в одном из столичных общежитий.

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В Министерстве обороны Украины отреагировали на эту информацию и дали официальный ответ.

«Установлено, в частности, что «действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур публичных закупок». После аудита Управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба Вооруженных Сил Украины и воинских частей по использованию средств по соответствующей бюджетной программе и завершения служебного расследования будет решаться вопрос юридической ответственности причастных должностных лиц», — говорится в официальном заявлении на сайте МОУ.