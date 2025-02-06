На Херсонщині оперативники ДВБ Нацполіції затримали псевдоправоохоронця окупантів

Чоловік під час тимчасової окупації Херсонщини перейшов на бік ворога та влаштувався на службу до підрозділу «мвд рф». Після деокупації території, поплічник загарбників залишився у місті, сподіваючись, що його омине покарання за роботу на ворога.

Оперативники Херсонського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції затримали 36-річного мешканця Херсонщини проросійських поглядів.

Чоловік у минулому працював у правоохоронних органах. Під час окупації Херсону він вирішив проявити свою прихильність до «руського миру» та погодився співпрацювати з владою окупантів.

Перебіжник добровільно влаштувався до нелегітимного “главного управлєнія мвд” у Херсонській області. Там він обійняв посаду інспектора роти охорони об’єктів управління державної служби охорони. Відповідно до функціональних обов’язків чоловік виконував функції працівника воєнізованої охорони. Зокрема і затримував місцеве населення за вказівкою свого проросійського керівництва.

Після деокупації чоловік залишився у місті. Намагаючись уникнути покарання за скоєне переховувався від правоохоронців, постійно змінюючи адреси проживання. Фігуранту доводилось переважно жити у оселях інших колаборантів, які покинули домівки та втекли з міста разом з росіянами. Гроші добував випадковими заробітками.

Внутрішня безпека поліції спільно із працівниками ТУ ДБР, розташоване у місті Мелітополі, зібрали достатню доказову базу щодо протиправної діяльності чоловіка та затримали його.

Наразі слідчі ДБР оголосили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. За роботу на ворога поплічнику окупантів загрожує до 15 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво здійснює Херсонська обласна прокуратура.

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України