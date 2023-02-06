На Херсонщині повідомлено про підозру в колабораціонізмі «директорові» ринку

Під час тимчасової окупації обласного центру 65-річний чоловік добровільно погодився зайняти посаду “директора Центрального ринку” та організував роботу комунального підприємства за економічними стандартами країни-агресора.

В ході проведення заходів із документування злочинів проти основ національної безпеки України працівники слідчого управління поліції Херсонщини встановили, що під час тимчасової окупації представники незаконно створеної окупаційної адміністрації створили в Херсоні підприємство “Центральний ринок”. Посаду “директором” торгівельної організації наприкінці червня минулого року добровільно погодився обійняти 65-річний місцевий мешканець.

“Керівник” ринку всіляко впроваджував ведення господарської діяльності підприємства за економічними стандартами країни-агресора. Зокрема він зареєстрував підприємство в незаконно створеній податковій інспекції та відкрив рахунки в одному з російських банків, змушував торговців сплачувати за оренду місць та вести торговельну діяльність виключно в російських рублях. Податки підприємство також сплачувало в російській валюті на рахунки окупантів.

Слідчі кваліфікували протиправні діяння правопорушника як провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Наразі за процесуального керівництва обласної прокуратури триває провадження за ч.4 ст.111-1 Кримінального кодексу України “Колабораційна діяльність”.

Нині фігуранту заочно повідомлено про підозру в скоєнні злочину. Санкція статті передбачає покарання в виді штрафу в розмірі до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Херсонської області