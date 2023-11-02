На Херсонщині псевдодиректорці школи загрожує тюремне ув’язнення

Так званій директорці школи №3 Берислава у вересні цього року було повідомлено про підозру у колабораційній діяльності. Наразі працівники слідчого управління поліції Херсонщини завершили досудове розслідування та обвинувальний акт скерували на розгляд суду.

Як повідомив заступник начальника слідчого управління обласного главку поліції Херсонщини Чермен Тускаєв, слідчі та оперативники управління карного розшуку спільно з працівниками відділу кримінального аналізу, зібрали достатньо доказів для обвинувачення 60-річної мешканки Берислава в колабораційній діяльності.

Так, поліцейські встановили, що фігурантка на початку серпня 2022 року добровільно погодилася на пропозицію місцевої окупаційної влади очолити міську школу №3. Щойно призначена на посаду псевдодиректор одразу почала впроваджувати проведення навчального процесу за стандартами держави-агресора. В першу чергу вона за власним підписом видала ряд організаційно-розпорядчих документів, якими затверджувалося, що навчальний процес і спілкування у школі буде відбуватися виключно російською мовою та відповідно до переліку навчальних предметів освітньої програми рф. Також фігурантка контролювала прийняття на роботу вчителів, працівників технічного обслуговування, забезпечувала виплату їм зарплати в російських рублях. Крім цього, псевдодиректор систематично проводила збори, під час яких наголошувала підлеглим, що Херсон – це російське місто, всі підприємства працюють на росію.

Дії фігурантки слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України, тобто дії громадян України, спрямовані на впровадження стандартів освіти держави-агресора в закладах освіти. Про підозру у вчиненні злочину проти основ національної безпеки України зловмисниці було повідомлено заочно, адже перед деокупацією вона втекла разом із окупантами на лівобережжя Дніпра. Наразі досудове розслідування завершене, обвинувальний акт затверджений обласною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Псевдодиректорці загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешту на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області