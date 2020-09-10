На Харківщині затримали розбійника, який з електрошокером грабував людей

У Харківській області зловмисником виявився 34-річний мешканець села Кіптівка Первомайського району

Як повідомили Depo.Харків у відділі комунікації ГУНП України в Харківській області, вчора, 9 вересня, до Первомайського відділу поліції надійшла інформація від 61-річної мешканки міста Первомайський про те, що 7 вересня близько 15:00 невідомі чоловік та жінка у під’їзді житлового будинку застосували до неї електрошокер і заволоділи грошима в сумі 1,5 тис. грн.

Співробітники сектору кримінальної поліції та дільничні офіцери здійснили низку заходів щодо встановлення осіб, які скоїли даний злочин. Правоохоронці переглянули записи з камер відеоспостереження та виявили чоловіка і жінку, які зовні були схожі зловмисників, яких описала потерпіла. Близько 10:00 дільничні офіцери поліції встановили та затримали чоловіка, причетного до скоєння даного злочину. Він раніше вже був засуджений за аналогічні злочини та дев’ять місяців тому звільнився з місць позбавлення волі.

Слідчим дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 10 років з конфіскацією майна.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення.

Тривають заходи по встановленню особи співучасниці злочину розбійного нападу та її затриманню.