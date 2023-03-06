На Херсонщині судитимуть двох експоліцейських за держзраду

Прокурори Херсонської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох колишніх поліцейських сектору превенції Генічеського райвідділу поліції за фактом державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року обвинувачені, перебуваючи на території тимчасово окупованої Херсонщини, порушуючи присягу працівника правоохоронного органу України, перейшли на бік ворога.

Вони погодились проходити «службу» в підпорядкованому окупаційній адміністрації РФ правоохоронному органі – так званій «народній міліції».

На псевдопосадах «начальника дільничних інспекторів» та «начальника відділу» обвинувачені виконували накази та доручення окупаційної влади.

Наразі їх оголошено у розшук, судитимуть їх заочно.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими теруправління ДБР у місті Мелітополі.

За держзраду колишнім правоохоронцям загрожує 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Херсонської обласної прокуратури