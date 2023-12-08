На Херсонщині за збут зброї судитимуть священнослужителя

Зловмисника викрили працівники СБУ та оперативники Херсонського районного управління поліції. Його затримали при спробі збути 2 зенітно-ракетні комплекси. Під час проведення подальших обшуків у священнослужителя вилучили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Нині досудове розслідування завершене та обвинувальний акт скерований до суду. Фігуранту загрожує 7 років ув’язнення.

Нагаємо, що під час проведення спільних оперативно-розшукових заходів представники обласного управління СБУ та розшуківці Херсонського райуправління поліції на початку вересня поточного року встановили, що 42-річний житель передмістя Херсону шукає покупця на зброю. Предметом торгівлі стали призначені для ураження повітряних цілей 2 переносні зенітно-ракетні комплекси «Ігла», 2 акумулятори до них та 3 порохові заряди до гранатомету РПГ-7. Небезпечний товар фігурант оцінив у суму 111 тисяч гривень. Невдовзі покупець знайшовся. Угода відбулася за місцем проживання збувача. Протиправна діяльність зловмисника була задокументована правоохоронцями.

Як розповів начальник Херсонського районного управління поліції Олександр Рогожин, зловмисником виявився священнослужитель однієї з релігійних установ Херсонщини. За його словами, зброю для зберігання у перші дні від початку повномасштабного нападу росії на Україну йому привіз знайомий.

Під час проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання продавця було виявлені також дерев’яний ящик із запираючими пристроями та маркуванням «РЕГЛ 10-00» «ВЗРЫВАЕТСЯ – 1,2 F», два порохові заряди та 5 пострілів до гранатомету. Крім цього, збувач повідомив правоохоронцям, що він сховав у підвальному приміщенні житлового будинку в мікрорайоні «Шуменський» ще зброю та боєприпаси. Тож під час огляду підвалу правоохоронці виявили та вилучили понад півтори тисячі патронів калібру 5,45 мм, близько 900 патронів калібру 7,62 мм, три гранати Ф-1 із запалами, кулемет ПКМ, автомат АК-74 та 5 споряджених магазинів і 5 штик-ножів.

Фігуранту було повідомлено про підозру в причетності до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування слідчі Херсонського районного управління поліції завершили. Обвинувальний акт погоджений Херсонською окружною прокуратурою та скерований на розгляд суду. Священнослужителю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Відділ комунікації поліції Херсонської області