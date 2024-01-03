12 чоловіків намагались незаконно перейти кордон з Угорщиною

Групу з 12 чоловіків виявили та затримали учора неподалік від кордону з Угорщиною прикордонники Мукачівського загону. Усі затримані є закарпатцями, які мали намір незаконно перетнути держрубіж.

Їх плани зруйнував прикордонний наряд від відділу «Лужанка», при зустрічі з яким чоловіки спробували втекти. Щоб зупинити правопорушників, військовослужбовці здійснили кілька попереджувальних пострілів.

У ході подальших заходів оперативники загону встановили особу переправника, який власним транспортним засобом доправив групу чоловіків у прикордоння, отримавши від своїх «пасажирів» оплату у розмірі 12 тисяч гривень з кожного.

Згодом спільно з працівниками поліції водія затримали.

Наразі співробітники оперативно-розшукового відділу загону вивчають усі обставини правопорушення.

На затриманих складено протоколи про адмінправопорушення, передбачене ст. 204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та 185-10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону», справи скеровано до суду.

Щодо виявлення у діях водія ознак злочину, передбаченого ст.332 КК України, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.

ДПСУ