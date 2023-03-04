На Волині судитимуть групу зеків, які в мережі ошукували громадян по всій країні

Викрили шахраїв волинські оперативники спільно з слідчими у жовтні минулого року. Нині вже досудове розслідування у справі завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду.

Нагадаємо, троє зловмисників налагодили незаконний промисел, перебуваючи в установі відбування покарань. Організував це – 33-річний уродженець Хмельницької області, долучивши до «справи» ще двох ув’язнених – 36-річного та 34-річного жителів Запоріжжя.

Чоловіки в інтернеті розміщали оголошення про надання певних послуг і товарів з їх оплатою наперед. Люди надсилали грошові кошти, а натомість нічого не отримували.

Тоді в одній з установ відбування покарань, а також на Одещині, Дніпропетровщині, Хмельниччині і Київщині волинські поліцейські провели санкціоновані обшуки та вилучили мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, чорнову бухгалтерію та інші речі й докази, що свідчать про причетність до протиправної діяльності.

Шахраям оголосили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, йдеться про заволодіння чужим майном, шляхом обману, вчинене організованою групою, та за ч. 1 ст. 209 – використання коштів, отриманих злочинним шляхом.

Нині обвинувальний акт у справі скеровано до суду, фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Сектор комунікації поліції Волинської області