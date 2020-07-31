$5 тис. хабара за дозвіл на приватизацію службового житла – затримано двох офіцерів служби цивільного захисту на Житомирщині (ФОТО)

За процесуального керівництва прокуратури Житомирської області працівниками слідчого управління Головного управління Нацполіції в області затримано двох підполковників служби цивільного захисту під час одержання 2,5 тис дол неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України).

За даними слідства, начальник однієї із державних пожежно-рятувальних частин Управління ДСНС в області, діючи за попередньою змовою із начальником підрозділу цієї ж служби, вимагав 5 тис дол США за дозвіл на приватизацію службового житла.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посад.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора