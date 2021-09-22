Коля давай ще! Регламентний комітет ВР не став карати Тищенка за напад на Гео Лероса біля трибуни

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту й депутатської етики не ухвалив жодного рішення за результатом розгляду хуліганських дій депутата від фракції “Слуга народу” Миколи Тищенка на позафракційного Гео Лероса.

Про це член Регламентного комітету Павло Фролов (“СН”) у коментарі “Укрінформу” в середу, 22 вересня.

“Комітет не зміг ухвалити рішення. Ні про попередити обох, ні про рекомендувати Верховній Раді позбавити обох права участі у п’яти пленарних засіданнях”, – сказав Фролов, додавши, що комітет, можливо, не буде повертатись до розгляду цього питання.

При цьому голова підкомітету з питань Регламенту Фролов говорив про провину обох нардепів – хоча очевидно, що саме Тищенко нападав на Лероса.

Як нагадує “Новинарня”, 9 вересня народний депутат від “Слуги народу” Микола Тищенко силою припинив виступ свого колишнього однопартійця Гео Лероса, який із трибуни парламенту звинувачував Володимира Зеленського та офіс президента у зриві операції із затримання “вагнерівців”. Тищенко схопив фізично слабшого Лероса, який не вперше критикував президента, та відтягнув його від мікрофона. Згодом у кулуарах Тищенко заявив журналістам, що не може припустити “образ” на адресу глави держави.

У Регламентному комітеті ВР більшість має “Слуга народу”.