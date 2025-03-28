15 років ув’язнення отримав киянин за поранення та пограбування знайомої на Звенигородщині

За публічного обвинувачення Звенигородської окружної прокуратури до 15 років позбавлення волі засуджено жителя м. Києва, раніше судимого за розбій, за фактом нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним із погрозою застосування насильства, небезпечного для життя та здоров’я особи, яка зазнала нападу (ч. 4 ст. 187 КК України).

Прокурори в суді довели, що 02.10.2022 близько 22 години 00 хвилин житель м. Києва, будучи особою, яка раніше вчинила розбій, прибув на територію Звенигородського району Черкаської області та проник до будинку потерпілої, з якою раніше був особисто знайомий. Чоловік зв’язав потерпілій руки та наніс кухонним ножем тілесне ушкодження в область шиї, після чого заволодів грошовими коштами в сумі 5000 гривень та 100 доларів США.

В подальшому схопив малолітню потерпілу та погрожуючи застосуванням ножа, викрав із приміщення гаража електричний скутер (трицикл) марки «Forte S1», на якому покинув місце вчинення злочину.

Вчинення обвинуваченим інкримінованого злочину доведено в повному обсязі.

За принципової позиції сторони обвинувачення вироком Тальнівського районного суду Черкаської області від 19.03.2025 чоловіка визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України та засуджено до реальної міри покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

На даний час судове рішення не вступило в законну силу.

Пресслужба Черкаської обласної прокуратури