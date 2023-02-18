Поліцейські затримали двох наркозбувачів у Подільському районі столиці

Фігуранти розповсюджували солі PVP шляхом «закладок». У ході невідкладних обшуків в оселі одного з підозрюваних, правоохоронці вилучили підготовлені для збуту й інші наркотичні та психотропні речовини. На час досудового розслідування порушники перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом.

Під час патрулювання території Подільського району на проспекті Свободи патрульні поліцейські перевірили двох підозрілих осіб та виявили у них наркотичні речовини. На місце події для з’ясування обставин прибула слідчо-оперативна група Подільського району та оперативні працівники.

У подальшому правоохоронці встановили, що 18-річний киянин та його 24-річний товариш зберігали з собою 46 згортків із психотропами, які збирались розповсюдити на території району шляхом «закладок». Порушників було затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За місцем мешкання фігурантів слідчі провели невідкладні обшуки, де в оселі одного з них виявили й інші наркотичні та психотропні речовини: канабіс, 5 пігулок екстазі, психотропи у фасованому та нефасованому вигляді, електроні ваги.

Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин у великих розмірах за попередньою змовою групи осіб.

За погодженням із Подільською окружною прокуратурою затриманим повідомлено про підозру, на час досудового розслідування фігуранти перебуватимуть під цілодобовим домашнім арештом. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва