На Херсонщині подружжя потрапило під автоматний обстріл. Жінка загинула

У Херсонській області унаслідок автоматного обстрілу загинула жінка, яка разом із чоловіком на човні перетинала Дніпро.

Чоловік та жінка прямували з дачі, яка знаходиться у Голопристанському районі, про це йдеться у повідомленні на сторінці Херсонської міської ради у Facebook.

“4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинала Дніпро… На жаль, жінка не вижила…”, – зазначили у міськраді.

Згідно з повідомленням, чоловік не постраждав. // УНІАН