Двоє службовців Дніпровської міськради підозрюються у розтраті понад ₴4,3 млн.

За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру ексдиректору та інспектору з технагляду Департаменту капітального будівництва Дніпровської міськради за фактами розтрати чужого майна та службового підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України).

За даними слідства, у 2021 році між міською радою та приватним підприємством укладено договір щодо будівництва системи водовідведення на території міста.

Службовці внесли до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо обсягів виконаних робіт, які фактично не проводились.

Експертизою встановлено, що внаслідок дій підозрюваних завдано понад 4,3 млн грн збитків територіальній громаді м. Дніпра.

У ході обшуків за місцем роботи та мешкання підозрюваних вилучено договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Заходи з викриття протиправної діяльності проводились прокурорами спільно зі співробітниками УСР в Дніпропетровській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Офіс Генпрокурора