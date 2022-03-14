Виготовляли і збували амфетамін – у Тернополі 2 особам повідомили про підозру

Під процесуальним керівництвом прокурорів Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру 2 особам у незаконному виробництві, виготовленні, придбанні, зберіганні, збуті психотропних речовин (ч.2 ст. 307 КК України).

За версією слідства, жителі обласного центру облаштували в орендованих квартирах підпільні «нарколабораторії», у яких організували виготовлення амфетаміну. Готову продукцію вони збували наркозалежним особам.

Під час обшуків за адресами проживання зловмисників правоохоронці вилучили готовий до реалізації амфетамін; прекурсори, що використовуються для синтезу психотропних речовин; лабораторне обладнання.

Вилучені предмети і речовини направлено на експертизу.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою із можливістю внесення застави у сумі 198 тис грн кожному.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі поліції за оперативного супроводу співробітників УСБУ в Тернопільській області.

Пресслужба Тернопільської обласної прокуратури