Колишнього заступника воєнкома Миколаївщини застрелили на полюванні

На Миколаївщині 4 грудня під час полювання застрелили 44-річного колишнього заступника обласного військового комісара Миколаївської області Олександра Жолудя.

Як повідомили у поліції регіону, на полювання він прибув зі знайомими, і вбивцею став один із компанії.

За даними місцевих ЗМІ, фатальний постріл прогримів у момент, коли рушниця була в руках командира батальйону територіальної оборони Василя Рогози.

Оскільки Жолудь у цей час був поруч, він був поранений зблизька і рана виявилася смертельною.

Кримінальне провадження розпочато за частиною 1 ст. 115 Кримінального кодексу «Умисне вбивство».

Мисливська рушниця вилучили та направили на експертизу. // Юлія ЛУГОВА, «ФАКТИ»