Директора ТОВ підозрюють у розтраті понад ₴1,5 млн., передбачених для ремонту навчального закладу

За процесуального керівництва Лозівської місцевої прокуратури повідомлено про підозру директору товариства з обмеженою відповідальністю за фактом вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у особливо великих розмірах, складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки).

Як розповів керівник місцевої прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні 2020 року між навчально-виховним комплексом (дитячим садком – загальноосвітньою школою) та фірмою укладено договір щодо проведення капітального ремонту твердопаливної топкової системи.

Директор фірми, достовірно знаючи, що договірні зобов’язання не виконані, склав та підписав акти приймання виконаних робіт, усвідомлюючи, що в зазначених документах вказано завідомо недостовірну інформацію.

На підставі підписаних документів на рахунок підприємства перераховано бюджетні кошти. Сума збитків, завданих державі, складає понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування здійснює слідчий відділ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області, оперативний супровід – Управління Служби безпеки України в Харківській області.

Максимальна санкція статей передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, відповідно до ст.62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Харківської обласної прокуратури