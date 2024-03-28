Продавав перероблену вогнепальну зброю через соцмережу – ділку повідомлено про підозру (фото)

За процесуального керівництва ювенального прокурора Житомирської обласної прокуратури особі повідомлено про підозру у незаконному поводженні з вогнепальною зброєю, а саме, у придбанні, зберіганні та збуті вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідство встановило, що житель Харківщини купував стартові пістолети, переробляв їх у бойову зброю та продавав.

Для технічного переоснащення він робив креслення, за якими замовляв виготовлення окремих деталей. Потім, за місцем свого проживання, власноруч складав відповідні частини, перетворюючи стартові пістолети у вогнепальну зброю.

Покупців зброї знаходив у соцмережі через розміщені оголош ення. Товар відправляв посилками через пошту.

Протягом січня – березня цього року задокументовано два факти (один з них вчинив, коли був неповнолітнім) продажу мешканцю Житомира переробленої зброї, зокрема, й нарізної вогнепальної пістолетного виду Parabelium, на загальну суму 34 тис. грн.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного вилучено комплектуючі та частини до зброї, предмет, зовні схожий на автомат, обладнання для обробки металу, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та готівку на суму 254 тис. грн.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Житомирської обласної прокуратури