Постачання наркотиків та поширення злочинного впливу – повідомлено про підозру так званому «смотрящему» за СІЗО на Луганщині

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому «смотрящему» за державною установою «Старобільський слідчий ізолятор» за фактами встановлення та поширення злочинного впливу, організації каналу збуту наркотиків ( ч. 2 ст. 255-1, ч. 2 ст. 307 КК України).

За даними слідства, раніше неодноразово судимий мешканець Луганської області, перебуваючи під вартою у СІЗО за підозрою у вчиненні грабежу, з червня 2020 року призначений в «кримінальних колах» так званим «смотрящим» та став поширювати в установі попереднього ув’язнення свій злочинний вплив. «Смотрящий» контролював усі напрями протиправної діяльності у режимній установі, акумулював та розподіляв так званий «общак» – здобуті злочинним шляхом кошти та майно.

Надходження коштів до «общака» відбувалося, зокрема, за рахунок налагодження каналу постачання та збуту в’язням наркотичних засобів й психотропних речовин. До протиправних дій він залучав знайомих «на волі».

Використовуючи свій злочинний авторитет, підозрюваний призначав арештантам неформальні статуси, наглядав за дотриманням загальноприйнятих у злочинному середовищі законів поведінки, організовував азартні ігри.

Під час проведення ряду санкціонованих обшуків у слідчому ізоляторі у камері «смотрящего» виявлено та вилучено чорнові записи витрат та доходів «общака», мобільні телефони та сім-картки, які використовувалися для перемовин між в’язнями, флакони з можливими залишками наркотичної речовини (метадону), тютюнові вироби та чай у понаднормовій кількості (540 пачок цигарок та 30 кг чаю) інші предмети заборонені для зберігання в СІЗО, які є речовими доказами.

Операцію з викриття проведено прокуратурою, спільно зі слідчим управлінням Головного управління Нацполіції в Луганській області, Управлінням стратегічних розслідувань в Луганській області ДСР Нацполіції України, Головним управлінням СБУ в Донецькій та Луганській областях із залученням спецпідрозділу «КОРД».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

За матеріалами Луганської обласної прокуратури