Судитимуть агента ФСБ — сина начальника охорони Януковича, який курував фільтраційний табір на Запоріжжі

28-річний працівник російської фсб організував незаконне затримання українців, проведення обшуків їх особистого майна та допитів із застосуванням фізичного насильства та імітацією розстрілу.

Незаконно затриманих звозили до фільтраційного табору на території ізолятору тимчасового тримання № 2 Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області. За попередніми оцінками, там утримувалось до сотні людей. Ті, хто зумів врятуватись, наразі надають українським поліцейським покази та розповідають про свій страшний досвід світовій пресі.

«Він організував усі тортури», — розповідає 51-річна мешканка Запоріжжя, якій пощастило вибратися з фільтраційного табору, в інтервʼю одному з найвідоміших видань Франції «El Figaro» — «За його наказом мене били і душили. Він імітував мою страту і розповідав, що прийдуть дві дивізії чеченців і мене зґвалтують…». У перервах між тортурами окупант змушував жінку зізнаватися перед камерами російських ЗМІ, що вона допомагала українській армії. Ця інформація ширилась серед місцевих колаборантів, які вбили собак потерпілої та загрожували її життю та здоровʼю.

Слідчі Нацполіції вже встановили 67 аналогічних місць несвободи для українців, 42 з яких знаходяться на території рф. Всі фільтраційні дії в них проводяться за методикою, розробленою фсб рф. Вона спрямована на виокремлення патріотично налаштованих українців та їх подальший моральний злам.

Куратору Кам’янсько-Дніпровського фільтраційного табору від російського фсб в січні 2024 року за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора було оголошено про підозру в порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального Кодексу України), що передбачає до пʼятнадцяти років позбавлення волі.

Наразі слідчі Нацполіції передали матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом стосовно фігуранта до суду міста Запоріжжя.

Досудове розслідування по іншим учасникам злочинів в будівлі Кам’янсько-Дніпровського відділення поліції триває.

Українські поліцейські продовжують збирати повну базу доказів для переслідування рф за злочини геноциду українців на національному та міжнародному рівнях.

За матеріалами Головного слідчого управління

Національної поліції України