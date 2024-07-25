Поліція розслідує обставини вбивства таксиста в Київському районі Одеси

Трагічна подія сталась вчора, 24 липня, близько дев’ятої години вечора на вулиці Дмитра Донського, куди 53-річний місцевий таксист отримав замовлення на перевезення.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення від місцевої жінки про те, що вона стала очевидицею бійки двох чоловіків, під час якої один з них спричинив тілесні ушкодження іншому, від яких потерпілий впав на землю та лежав на узбіччі дороги без ознак життя.

Попередньо слідчі встановили, що причиною конфлікту між чоловіками стала відмова таксиста перевезти одразу п’ятьох громадян, адже його автомобіль розрахований на чотири пасажирських місця. Його відповідь обурила одного з потенційних пасажирів, який силоміць почав витягати водія з автівки та застосовувати до нього силу. Між чоловіками розпочалась бійка, в ході якої керманич дістав з багажника дерев’яну биту та захищаючись, вдарив нею 30-річного опонента. Той в свою чергу декілька разів вдарив його ножем в груди. Від отриманих тілесних ушкоджень таксист помер на місці події до приїзду медиків. Точна причина смерті буде встановлена за результатами судово–медичної експертизи.

Втекти з місця злочину зловмиснику завадили співробітники Національної гвардії України, які в цей час патрулювали прилеглу територію, та інші очевидці події.

З місця пригоди слідчі вилучили імовірне знаряддя злочину, інші речові докази, що мають значення у справі, які скерували на експертні дослідження.

«Дії зловмисника ми кваліфікували за ознаками ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України, як умисне вбивство. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. За результатами проведеного медичного освідування він перебував в стані алкогольного сп’яніння. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Згідно із санкцією ч. 1 ст.115 Кримінального кодексу України чоловіку загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Слідство триває», – повідомив начальник слідчого відділу Одеського районного управління поліції №1 Микола Каширкін.

Одеське районне управління поліції №1