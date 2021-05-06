На Хмельниччині біля сільського кладовища зарізали чоловіка

Тіло загиблого біля воріт сільського кладовища в селі Олешин знайшли місцеві мешканці вранці учора, 5 травня. Потерпілим виявився 32-річний хмельничанин.

Поліцейські встановили, що ввечері напередодні він разом із братом своєї цивільної дружини розпивали алкогольні напої поруч з кладовищем.

«Між чоловіками на побутовому ґрунті виникла суперечка, в результаті якої 51-річний селянин ударив товариша кухонним ножем у живіт. Від отриманої травми чоловік помер на місці події», – йдеться в повідомленні Хмельницького районного управління поліції.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого), санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від 7 до 10 років.

Наразі чоловіка затримали та оголосили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу на період досудового розслідування. // xm-inside.com