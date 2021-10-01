На Хмельниччині члени ОЗГ зі слідчого ізолятора «продавали» потерпілим неіснуючі талони на пальне

За скоєне зловмисникам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у липні цього року оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, колегами з УСБУ, за підтримки адміністрації ДУ «Хмельницький слідчий ізолятор» та за процесуального керівництва прокуратури викрили організовану злочинну групу шахраїв, яка діяла зі слідчого ізолятора.

До складу групи входило двоє чоловіків 45 та 42 років та 21-річна жінка. Усі вони раніше вже мали проблеми із законом і познайомились у слідчому ізоляторі.

За попередньою змовою вони створили фіктивний call-центр та виманювали у громадян кошти під приводом продажу через мережу інтернет за вигідною ціною талонів на дизпаливо та бензин, а також запчастин до транспортних засобів.

Під час вчинення шахрайських дій чоловіки знаходились в СІЗО і підшукували потенційних потерпілих. А жінка, перебуваючи на волі, грала роль працівниці АЗС і безпосередньо отримувала кошти від бажаючих придбати талони на пальне за заниженими цінами, після чого зникала у невідомому напрямку. А потерпілі залишались ні з чим.

Кошти, здобуті злочинним шляхом, зловмисники розподіляли між собою. Крім того, частину грошей передавали для поповнення так званого «злодійського общака» та використовували для незаконного придбання і постачання у слідчий ізолятор наркотичних засобів та психотропних речовин з метою подальшого збуту серед ув’язнених.

У ході розслідування правоохоронці провели шість санкціонованих обшуків в осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. До деяких з них для забезпечення безперешкодної роботи слідчих навіть довелося залучати спецпідрозділ КОРД.

У результаті обшуків працівники поліції вилучили мобільні телефони, сім-карти мобільного зв’язку, чорнові записи зловмисників.

Наразі слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області вже закінчили досудове розслідування в кримінальному провадженні. Обвинувальний акт за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) вже скеровано до суду. А жінці, яка, перебуваючи на волі, постачала в СІЗО наркотичні речовини, доведеться відповідати ще й за ч. 2 ст. 307 (Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Сектор комунікації поліції Хмельницької області